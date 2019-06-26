Колонна велосипедистов, среди которых были сотрудники полиции, проехала по городу, призывая жителей присоединиться к мероприятию.

26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией, в городе Радужный Владимирской области состоялся велопробег, организованный сотрудниками МО МВД России «ЗАТО г. Радужный» и местной администрацией. Участники велопробега таким спортивным образом напомнили горожанам о пользе ведения здорового образа жизни и необходимости отказа от пагубных зависимостей.Колонна велосипедистов, среди которых были сотрудники полиции и члены их семей, проехала по городу, призывая жителей присоединиться к мероприятию.После завершения велопробега, полицейские, представители администрации и общественность обсудили другие возможные форматы мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни.