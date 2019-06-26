Анастасия Волочкова нашла новый способ привлечь общественное внимание. На сей раз скандально известная балерина решилась на радикальный шаг.

Анастасия Волочкова нашла новый способ привлечь общественное внимание. На сей раз скандально известная балерина решилась на радикальный шаг.Несмотря на то, что Анастасия Волочкова давно уже отключила возможность комментирования своих публикаций в социальной сети Instagram из-за обилия негативных отзывов, очевидно, что артистке не хватает обратной связи, поэтому она находит различные способы заявить о себе.Поняв, что шпагатами в различных плоскостях и собственными фотографиями в микроскопических купальниках уже никого не удивить, Анастасия Волочкова пошла дальше. Она побрила киску и выставила ее напоказ. Речь, конечно же, идет о ее четвероногом питомце Лакки.Решив, что из-за установившейся аномальной жары в Москве, длинношерстному котейке может быть очень некомфортно, балерина пошла на радикальный шаг – она его сильно постригла. Теперь у Лакки новая модная прическа "под льва": парикмахер оставил животному шерсть лишь на голове, кончике хвоста и лапах. Смотрится кот весьма необычно."Мой котик Лакки видоизменился!🌺Летом Лакки будет так комфортнее! Ну хорошенький же Лакки котик в сапожках? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Анастасия Волочкова, опубликовав несколько фотографий с питомцем. Судя по его виду, животное не очень довольно своим преображением.А вот не боится экспериментов. Едва отыграв премьерный спектакль в Анапе, артистка уже готовит для своих поклонников нечто новое. "Уже скоро я представлю с нашим коллективом балетно-цирковой спектакль.😊 Это очень неожиданная постановка. Мне так интересен творческий процесс!😊 У нас блистательный тандем с новым режиссером, постановщиками, декораторами и участниками этого нового феерического проекта", – пообещала .