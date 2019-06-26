Динамика отношений между российскими и болгарскими парламентариями гораздо ниже, чем с некоторыми из стран Европы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Народного собрания республики Цветой Караянчевой. Председатель нижней палаты призвал к доверительному диалогу между странами.

Динамика отношений между российскими и болгарскими парламентариями гораздо ниже, чем с некоторыми из стран Европы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Народного собрания республики Цветой Караянчевой. Председатель нижней палаты призвал к доверительному диалогу между странами.Отношения между Москвой и Софией должны быть достойны нашихпредков, уверен Вячеслав Володин. "Начинают говорить о 140-летии со дняустановления дипломатических отношений, а было бы правильно сказать, что это140 лет с того времени, когда российские войска освободили Болгарию оттурецкого ига, от геноцида", – указал спикер Госдумы.Володин посетовал, что депутаты двух стран не встречались втечение нескольких лет. За это время в Россию приезжали делегации Франции иГермании, а российские законодатели посетили Швейцарию."Наши контакты динамичны со всеми странами, кроме однойстраны – Болгарии", – констатировал председатель нижней палаты.Достигнуть доверия можно только через диалог, но напротяжении длительного времени он отсутствовал между парламентами двух стран, с сожалением отметил Володин. "Мы всегда были открыты, хотелось бы, чтобы болгарскаясторона делала шаги и развивала диалог, как это делает Россия", – добавил спикер.В истории нет ни одного периода, когда отношения двух странбыли омрачены какими-либо поступками, подчеркнул он. "Поэтому, конечно нам больно, когданаши братья-славяне, засунув голову в песок, руководствуясь решениями СоветаЕвропы, свой голос не подают и ждут, когда договорятся между собой другиестраны", – обратился спикер Госдумы к своей болгарской коллеге.Позицию Софии в вопросах отношений России и ЕвросоюзаВолодин назвал выжидательной. К примеру, отметил спикер, Италия находитсядальше от России, но ее голос звучит, то же и с Францией, Германией. А главапарламента Словакии Андрей Данко приезжал на Парад Победы 9 мая и такжевысказывал свою позицию, напомнил Володин."Все остальное – это выжидательная позиция: пускайрешают большие страны, а мы подождем... Ну, хорошо, дальше ждите", -сказал законодатель.Если российские и болгарские парламентарии будут чащевстречаться, это позволит им лучше понимать друг друга. Володин напомнил окомиссии высокого уровня между Госдумой и парламентом Италии, такая же комиссиясоздана с Францией. "Если есть желание строить отношения, всегда можнонайти форму, поэтому давайте эти формы определим", – обратился спикерГосдумы к болгарской коллеге.В отношениях Москвы и Софии были и высокие достижения, испады, признала глава Национального собрания. Караянчева заверила,что Болгария нацелена на взаимовыгодные отношения с Россией, для чего группадружбы между парламентами двух стран поддержала меморандум о развитииотношений.У Москвы и Софии есть большие возможности для диалога в облаституризма, энергетики, науке и культуре, уверена она. К примеру, болгарские студенты,обучающиеся в российских вузах, смогут работать в России по часовой ставке,отметила спикер Национального собрания.Обсудили парламентарии и крупные экономические проекты.Караянчева заверила, что строительство ветки газопровода "Турецкийпоток" будет завершено в конце 2020 года.До этого Россия предлагала Болгарии построить газопровод"Южный поток". Реализация проекта сделала бы республику крупнейшимгазовым хабом в Европе. Однако в декабре 2014 года София отказалась от"Южного потока", хотя в дальнейшем дважды просила Москву вернуться кпроекту."Мы были вынуждены прекратить действия по осуществлениюэтого проекта, поскольку нашли нарушения", – пояснила Караянчева.Володин в ответ заметил, что первоначальный вариантстроительства ветки давал Болгарии гораздо больше преимуществ и мог бы принестив бюджет республики около 500 миллионов долларов ежегодно. "Выбор в пользукошелька налогоплательщика, выбор в пользу экономики страны", – сказал спикерГосдумы.Если Европе это выгодно, то она должна иметь возможностьполучать российские энергоносители, уверен Володин. Победа политики надэкономической целесообразностью неизбежно приводит мир к новым конфликтам, уверен он.Введенные против России западные санкции позволили страневыйти на полное импортозамещение в продовольственной сфере и военно-промышленномкомплексе, на 95% – в нефтегазовом, рассказал спикер. Российские рынки былипереориентированы, а Европа многое потеряла от поддержки ограничений в адресМосквы, добавил председатель нижней палаты.Тем не менее товарооборот с европейскими странамивосстанавливается хорошими темпами, отметил Володин. "Говоря о ростетоварооборота, он растет с США лучше, чем в досанкционный период. То, чего мыне можем сказать в отношении Болгарии", – уточнил спикер.Взаимопонимание за столом переговоров можно найти не всегда.В таком случае российские парламентарии ищут его на футбольном поле. ВячеславВолодин рассказал болгарской коллеге про футбол с командой германскогобундестага. "Это также позволяет лучше понимать друг друга", – уверенспикер.Международное сотрудничество – один из приоритетов вдеятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются сзарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов иконференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи вмежпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достиженийнынешнего депутатского корпуса.