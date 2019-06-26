Динамика отношений между российскими и болгарскими парламентариями гораздо ниже, чем с некоторыми из стран Европы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Народного собрания республики Цветой Караянчевой. Председатель нижней палаты призвал к доверительному диалогу между странами.
Динамика отношений между российскими и болгарскими парламентариями гораздо ниже, чем с некоторыми из стран Европы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Народного собрания республики Цветой Караянчевой. Председатель нижней палаты призвал к доверительному диалогу между странами.
Отношения между Москвой и Софией должны быть достойны наших
предков, уверен Вячеслав Володин. "Начинают говорить о 140-летии со дня
установления дипломатических отношений, а было бы правильно сказать, что это
140 лет с того времени, когда российские войска освободили Болгарию от
турецкого ига, от геноцида", – указал спикер Госдумы.
Володин посетовал, что депутаты двух стран не встречались в
течение нескольких лет. За это время в Россию приезжали делегации Франции и
Германии, а российские законодатели посетили Швейцарию.
"Наши контакты динамичны со всеми странами, кроме одной
страны – Болгарии", – констатировал председатель нижней палаты.
Достигнуть доверия можно только через диалог, но на
протяжении длительного времени он отсутствовал между парламентами двух стран, с сожалением отметил Володин. "Мы всегда были открыты, хотелось бы, чтобы болгарская
сторона делала шаги и развивала диалог, как это делает Россия", – добавил спикер.
В истории нет ни одного периода, когда отношения двух стран
были омрачены какими-либо поступками, подчеркнул он. "Поэтому, конечно нам больно, когда
наши братья-славяне, засунув голову в песок, руководствуясь решениями Совета
Европы, свой голос не подают и ждут, когда договорятся между собой другие
страны", – обратился спикер Госдумы к своей болгарской коллеге.
Позицию Софии в вопросах отношений России и Евросоюза
Володин назвал выжидательной. К примеру, отметил спикер, Италия находится
дальше от России, но ее голос звучит, то же и с Францией, Германией. А глава
парламента Словакии Андрей Данко приезжал на Парад Победы 9 мая и также
высказывал свою позицию, напомнил Володин.
"Все остальное – это выжидательная позиция: пускай
решают большие страны, а мы подождем... Ну, хорошо, дальше ждите", -
сказал законодатель.
Если российские и болгарские парламентарии будут чаще
встречаться, это позволит им лучше понимать друг друга. Володин напомнил о
комиссии высокого уровня между Госдумой и парламентом Италии, такая же комиссия
создана с Францией. "Если есть желание строить отношения, всегда можно
найти форму, поэтому давайте эти формы определим", – обратился спикер
Госдумы к болгарской коллеге.
В отношениях Москвы и Софии были и высокие достижения, и
спады, признала глава Национального собрания. Караянчева заверила,
что Болгария нацелена на взаимовыгодные отношения с Россией, для чего группа
дружбы между парламентами двух стран поддержала меморандум о развитии
отношений.
У Москвы и Софии есть большие возможности для диалога в области
туризма, энергетики, науке и культуре, уверена она. К примеру, болгарские студенты,
обучающиеся в российских вузах, смогут работать в России по часовой ставке,
отметила спикер Национального собрания.
Обсудили парламентарии и крупные экономические проекты.
Караянчева заверила, что строительство ветки газопровода "Турецкий
поток" будет завершено в конце 2020 года.
До этого Россия предлагала Болгарии построить газопровод
"Южный поток". Реализация проекта сделала бы республику крупнейшим
газовым хабом в Европе. Однако в декабре 2014 года София отказалась от
"Южного потока", хотя в дальнейшем дважды просила Москву вернуться к
проекту.
"Мы были вынуждены прекратить действия по осуществлению
этого проекта, поскольку нашли нарушения", – пояснила Караянчева.
Володин в ответ заметил, что первоначальный вариант
строительства ветки давал Болгарии гораздо больше преимуществ и мог бы принести
в бюджет республики около 500 миллионов долларов ежегодно. "Выбор в пользу
кошелька налогоплательщика, выбор в пользу экономики страны", – сказал спикер
Госдумы.
Если Европе это выгодно, то она должна иметь возможность
получать российские энергоносители, уверен Володин. Победа политики над
экономической целесообразностью неизбежно приводит мир к новым конфликтам, уверен он.
Введенные против России западные санкции позволили стране
выйти на полное импортозамещение в продовольственной сфере и военно-промышленном
комплексе, на 95% – в нефтегазовом, рассказал спикер. Российские рынки были
переориентированы, а Европа многое потеряла от поддержки ограничений в адрес
Москвы, добавил председатель нижней палаты.
Тем не менее товарооборот с европейскими странами
восстанавливается хорошими темпами, отметил Володин. "Говоря о росте
товарооборота, он растет с США лучше, чем в досанкционный период. То, чего мы
не можем сказать в отношении Болгарии", – уточнил спикер.
Взаимопонимание за столом переговоров можно найти не всегда.
В таком случае российские парламентарии ищут его на футбольном поле. Вячеслав
Володин рассказал болгарской коллеге про футбол с командой германского
бундестага. "Это также позволяет лучше понимать друг друга", – уверен
спикер.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в
деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с
зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и
конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в
межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений
нынешнего депутатского корпуса.