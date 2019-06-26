Депутаты всех фракций нижней палаты выступили за возвращение полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме. На Охотном Ряду единогласно считают, что в противном случае наши законодатели должны отказаться от работы в организации.

Депутаты всех фракций нижней палаты выступили за возвращение полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме. На Охотном Ряду единогласно считают, что в противном случае наши законодатели должны отказаться от работы в организации.Российские парламентарии, работающие в ПАСЕ в эти дни,заняли верную линию, отметил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ)."Или мы имеем безоговорочно равные права со всеми, или не участвуем вовсе.Тут нет какой-то "бескомпромиссности". Это нормальная и логичная позиция.Ее надо держать до конца", – сказал законодатель "Интерфаксу".Устав любой организации, в том числе ПАСЕ, не долженограничивать права своих членов, подчеркнул первый зампред фракции "ЕдинаяРоссия" Виктор Пинский. Задача таких структур – решать проблемы винтересах граждан своих стран, находить консенсус, а не исключать тех, ктоимеет другую точку зрения, не подвергать их дискриминации, уверенпарламентарий."Сейчас наша страна борется не только за себя, но и завсех, кого могут объявить неугодным в следующий раз", – сказал Пинский.Обсуждение современных проблем невозможно и неполноценно безРоссии, в Совете Европы должны это понимать, подчеркнул парламентарий. Онвыразил надежду, что разум в ПАСЕ возобладает, и права российской делегациибудут восстановлены."В противном случае не вижу смысла участия России вработе ПАСЕ вообще", – добавил Пинский.В свою очередь вице-спикер нижней палаты, член фракции ЛДПРИгорь Лебедев отметил, что российская делегация изначально была настроена нато, что участвовать в сессии ПАСЕ будет только в случае возвращения всех прав."Никакие даже самые мелкие ограничения непозволительны", – цитируетзаконодателя "Интерфакс".Такую позицию разделяют все фракции Госдумы, отметил первыйзамглавы комитета нижней палаты по международным делам, представитель"Справедливой России" Алексей Чепа. Он напомнил, что такое требованиероссийские законодатели неоднократно озвучивали в европейских парламентах."Или полномочия подтвердят полностью, или, ребята, намнезачем там быть усеченными, мы не видим себя таковыми", – заключилдепутат.Российская делегация покинет ПАСЕ в случае, если не получитполноценных прав, заявил в ходе пленарного заседания в среду, 26 июня, председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Либо полноценные права у нашей делегации, и онидолжны быть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею СоветаЕвропы", – сказал он. Депутаты поддержали речь спикера аплодисментами.Напомним, 25 июня Россия подала заявку на участие в сессии ПАСЕ. Это произошло после принятия резолюции, защищающей права национальных делегаций. Речьидет о праве на участие, на обсуждение и голосование. Говорить об участии нашейстраны в работе организации можно только после того, как будут подтверждены ееполномочия.Против возвращения наших парламентариев в ПАСЕ выступили несколькихстран. Украинская делегация инициировала пересмотр полномочий и представилаболее 200 поправок. Окончательное решение по полномочиям делегаций будетпринято в среду, 26 июня.