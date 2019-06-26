Артистка записала видеообращение к
поклонникам в Stories своего Instagram-аккаунта. Она рассказала
о недавнем случае из жизни.
Артистка записала видеообращение к
поклонникам в Stories своего Instagram-аккаунта. Она рассказала
о недавнем случае из жизни.
"Все очень серьезно. Мне сейчас написал один актер. Он
спросил, зачем я написала в Stories,
как я сыграла финальную сцену в финальном спектакле в сезоне с волосом в глазу",
– поделилась Кристина Асмус. Актриса объяснила, что руки у нее были заняты, и
она не могла его вынуть.
"Действительно, никакая история, он прав, кроме того,
что она закончилась хэппи-эндом. Я вынула этот волос", – рассказала Кристина
Асмус. "Так что не буду публиковать, не ждите мой рассказ", – сделала "важное"
заявление Кристина Асмус, пошутив над ситуацией.
Отметим, в последние месяцы знаменитость все чаще
стала публиковать в своем микроблоге в соцсети откровенные фото. Многие подписчики
считают, что артистка переходит грань приличия, ведь она – замужняя женщина и мать.
Фолловеры недоумевают: как ее супруг, шоумен Гарик Харламов позволяет своей
избраннице так себя вести. Однако есть и те, кто поддерживает в
ее смелом поведении.
Как
писали "Дни.ру", недавно супруги отметили седьмую годовщину своих отношений. В
2014-м подарила мужу дочь Анастасию. Для Харламова это второй
брак. Ранее экс-супруга комика дала интервью, в котором рассказала, что
причиной их развода стала звезда "Интернов".