Артистка записала видеообращение к поклонникам в Stories своего Instagram-аккаунта. Она рассказала о недавнем случае из жизни.

Артистка записала видеообращение кпоклонникам в Stories своего Instagram-аккаунта. Она рассказалао недавнем случае из жизни."Все очень серьезно. Мне сейчас написал один актер. Онспросил, зачем я написала в Stories,как я сыграла финальную сцену в финальном спектакле в сезоне с волосом в глазу",– поделилась Кристина Асмус. Актриса объяснила, что руки у нее были заняты, иона не могла его вынуть."Действительно, никакая история, он прав, кроме того,что она закончилась хэппи-эндом. Я вынула этот волос", – рассказала КристинаАсмус. "Так что не буду публиковать, не ждите мой рассказ", – сделала "важное"заявление Кристина Асмус, пошутив над ситуацией.Отметим, в последние месяцы знаменитость все чащестала публиковать в своем микроблоге в соцсети откровенные фото. Многие подписчикисчитают, что артистка переходит грань приличия, ведь она – замужняя женщина и мать.Фолловеры недоумевают: как ее супруг, шоумен Гарик Харламов позволяет своейизбраннице так себя вести. Однако есть и те, кто поддерживает вее смелом поведении.Какписали "Дни.ру", недавно супруги отметили седьмую годовщину своих отношений. В2014-м подарила мужу дочь Анастасию. Для Харламова это второйбрак. Ранее экс-супруга комика дала интервью, в котором рассказала, чтопричиной их развода стала звезда "Интернов".