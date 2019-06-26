14 студентов и выпускников ВлГУ представили на суд зрителей своё видение новой эмблемы

14 студентов и выпускников ВлГУ представили на суд зрителей своё видение новой эмблемыБольше месяца в Палатах областной столицы проработала выставка проектов логотипа Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 14 студентов и выпускников ВлГУ представили на суд зрителей своё видение новой эмблемы музея.Голосование шло в социальных сетях. Победителями стали: Даниил Вьюнов (1 место, 30,95% голосов), Алена Казакова (2 место, 16,67%), Наталья Кухарева (3 место, 14,29%).25 июня Дворцовом зале Палат прошло награждение победителей и участников конкурса дипломами и благодарностями ВСМЗ.