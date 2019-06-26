Делегация России подала заявку на участие в сессии ПАСЕ, подтвердил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Делегация России подала заявку на участие в сессии ПАСЕ, подтвердил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Это было сделано сразу после того, как накануне ПАСЕ приняла резолюцию, защищающую права национальных делегаций, и пригласила РФ участвовать в июньской сессии."Дебаты проходили на протяжении многих часов, и, несмотря на то, что ортодоксальная часть ПАСЕ делала все для того, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята, здравое большинство отстояло позицию", — рассказал Володин.Однако полноценное возвращение России к работе в ПАСЕ наступит только после полного подтверждения полномочий делегации, подчеркнул он.Председатель Госдумы не исключил, что "деструктивные силы, которые в меньшинстве, но присутствуют в ПАСЕ", попытаются сделать так, чтобы полномочия российской делегации не были всеобъемлющими."Но совершенно очевидно, что ПАСЕ сделала серьезные шаги по демократизации парламентской структуры, по защите основополагающих прав национальных делегаций, и это правильное решение", — подытожил председатель Госдумы РФ.При этом глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по прибытии в здание Совета Европы отметил, что Россия не потерпит никаких ограничений своих полномочий."Полномочия оспариваются вообще в целом. Нет такой процедуры — разделять полномочия на основные и второстепенные", — пояснил политик.Он также указал, что взнос в бюджет Совета Европы будет выплачен только после полного восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. При этом Толстой подчеркнул, что Россия не намерена выполнять те резолюции ПАСЕ, которые были приняты в отсутствии ее делегации.