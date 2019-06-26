В Федеральную антимонопольную службу пришла еще одна жалоба

В Федеральную антимонопольную службу пришла еще одна жалоба25-го июня в администрации Владимирской области не стали вскрывать конверты по первому лоту конкурса на выбор регионального оператора по работе с ТКО по Зоне № 3. В эту зону входят Гусь-Хрустальный, Муром и Муромский район, Селивановский, Гусь-Хрустальный и Меленковский районы.Это связано с тем, что в Федеральную антимонопольную службу пришла жалоба от ООО «Санитар» на бездействие организаторов торгов – департамента природопользования и охраны окружающей среды обладминистрации. Поэтому торги приостановили до рассмотрения жалобы. Оно состоится 27-го июня. Предметом жалобы опять стала конкурсная документация.Напомним, что в мае несколько компаний уже писали жалобы в Федеральную антимонопольную службу, из-за этого прием заявок продлили на 20 дней. Все замечания ФАС департамент природопользования и охраны окружающей среды учел, соответствующие изменения внесли в конкурсную документацию.