Известный комик Гарик Харламов, наконец, прекратил травить Ларису Гузееву. На этот раз он выбрал новую жертву. Ей оказалась ведущая программы Жить здорово Елена Малышева.

Известный комик Гарик Харламов, наконец, прекратил травить Ларису Гузееву. На этот раз он выбрал новую жертву. Ей оказалась ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева.Шоумен выложил в своем Instagram новый смешной ролик. Он на собственный лад исполнил хит конца восьмидесятых "Ягода-малина".Свое выступление он посвятил необычным костюмам, в которые много раз облачались в передачи о здоровье на федеральном канале. "Печень Ангелина, кутикула Марина, селезенка Вера с желудком пошла танцевать", – спел Харламов.Подписчики Гарика пришли в восторг от такой импровизации. "Как же он чертовски талантлив!", "Заносите золотой граммофон", "Обожаю двусмысленность в песнях!", "Это шедевр!", – писали восторженные фанаты.Многие обрадовались, что теперь у комика новый объект для шуток. Многие от главной свахи страны уже знатно подустали. "Ну, наконец, с Гузеевой закончено, здравствуйте Малышева!", – заявила подписчица."Правда, Малышева не менее интересный персонаж, чем Гузеева. А главное, какой жизненный!", – высказалась поклонница.Но некоторые серьезно опечалились. Им нравилось, как Гарик травил ведущую программы "Давай поженимся". "Уже какой пост без Гузеевой?!", – возмущенно спросил недовольный пользователь сети.