Московский ЦСКА занял первое место в рейтинге лучших клубов Европы по версии известного хоккейного портала HockeyArchives. В этом звании столичные армейцы сместили петербургский СКА, который удерживал первую строчку ранее.

Московский ЦСКА занял первое место в рейтинге лучших клубов Европы по версии известного хоккейного портала HockeyArchives. В этом звании столичные армейцы сместили петербургский СКА, который удерживал первую строчку ранее.Тройку лучших замкнул финский клуб "Кярпят", сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на издание. В Топ-20 лучших клубов Старого света также четыре российских клуба: "Автомобилист" занял шестое место рейтинга, "Авангард" замкнул десятку, "Локомотив" расположился на 15 месте, а "Металлург" – на 17-м.Кроме того, также в двадцатку рейтинга вошел еще один клуб Континентальной хоккейной лиги – астанинский "Барыс". Отметим, что у представителей КХЛ наибольшее представительство — семь клубов.