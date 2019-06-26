Юлия Савичева выложила в своем Instagram-аккаунте новый пост. Девушка набила новую татуировку, которая для нее очень много значит, и решила поделиться этим событием с нардом.

Юлия Савичева выложила в своем Instagram-аккаунте новый пост. Девушка набила новую татуировку, которая для нее очень много значит, и решила поделиться этим событием с нардом.Артистка набила на ребре ладони инициалы дочки Ани – три буквы "А". Она рассказала, что эскиз придумала сама, а после нарисовала его для татуировщика.Поделиться этим Савичева решила в особенный день: 25 июня свои именины отмечают Анны. "Поздравляю всех обладательниц этого волшебного имени! Будьте счастливы!", – искренне пожелала Юлия.Поклонники не одобрили такие изменения. "Думала, что хоть вы в здравом уме. Наколка у женщины – это ужас, неужели любовь к дочери так надо проявлять? Я разочаровалась в вас", "Исчезает красота, как легко внедряется пошлость. Бездуховность!", "Ничего хорошего нет в этом!", – критиковали певицу пользователи сети."Партак такой! Слишком жирная линия, так еще и в синий уйдет", – подметил подписчик.По данным , большинство все-таки встало на защиту Савичевой. "Ты молодец!", "У меня тоже есть тату в честь моих деток", – поддержали верные фанатки.Напомним, недавно Юлия открыла неожиданные подробности о смерти Жанны Фриске. Как писали ранее , Савичева восхищалась экс-солисткой группы "Блестящие" при жизни.