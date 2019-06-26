По инициативе горожан послание словами благодарности было опубликовано в местной газете.

Семья Кузнецовых, проживающая в городе Радужный, выразила благодарность участковому уполномоченному полиции МО МВД России «ЗАТО г. Радужный» капитану полиции Михаилу Харитонову. По инициативе горожан послание было опубликовано в местной газете.«В кротчайшие сроки участковый уполномоченный принял все необходимые меры, благодаря которым был урегулирован длительный конфликт с родственницей. Выражаем благодарность Михаилу Харитонову за профессионализм и внимательность», - говорится в письме.