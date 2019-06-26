Россия занимает первое место по количеству абортов

Россия занимает первое место по количеству абортовВо владимирском Доме молодёжи прошёл круглый стол по «семейным» вопросам. Там сообщили, что Россия занимает первое место по количеству абортов.Заместитель директора регионального департамента здравоохранения Юлия Арсенина рассказала, что учёт абортов ведут только государственные медицинские учреждения, и реальные цифры могут быть гораздо выше. В 2016 году во Владимирской области провели 4 тысячи абортов, за 2018 год – 2,7 тысячи.Юлия Арсенина уверена, что многое зависит от семьи. Иногда родители расставляют детям приоритеты - сначала образование и карьера, а только потом семья. По словам Арсениной, из-за этого женщины стали рожать позже и часто с нарушениями здоровья.«Чем раньше девочка родит, тем здоровее будет ребенок и тем лучше будет для самой женщины. Бабушки наши не зря говорили: «Бог ребенка дал и на ребенка даст!», и к ним стоит прислушаться», - заявила Юлия Арсенина.