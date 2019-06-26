Оказалось, он безработный серийный вор

Оказалось, он безработный серийный ворВ начале июня этого года в дежурную часть полиции обратилась 31-летняя жительница Мурома, сообщившая, что из её квартиры украли 2 сотовых телефона.Правоохранителям, прибывшим на место происшествия, женщина рассказала, что в одной из соцсетей познакомилась с мужчиной, которого решила пригласить в гости. После ухода нового знакомого она обнаружила пропажу гаджетов.Полицейские задержали 29-летнего безработного жителя Муромского района.Изучив отпечатки пальцев, обнаруженных в квартире потерпевшей, правоохранители установили причастность мужчины к совершению ещё 2-х имущественных преступлений.Несколькими днями ранее мужчина украл из подъезда жилого дома велосипед, стоимостью 6 тысяч рублей, который тут же продал случайному прохожему на улице. Помимо этого, злоумышленник, находясь в одном из ночных кафе, украл сотовый телефон, оставленный на барной стойке. Ущерб составил 9 тысяч рублей.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.