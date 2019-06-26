Разрешения на хранение у мужчины нет

Разрешения на хранение у мужчины нетЖителя Судогодского района обвиняют в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители обнаружили в доме мужчины самодельное гладкоствольное ружьё, пригодное для стрельбы.Выяснилось, что обвиняемый нашёл оружие на чердаке своего дома, купленного несколько лет назад, и решил не сообщать об этом в полицию, а оставить себе. При этом разрешения на хранение у мужчины нет.Уголовное дело направлено в суд.Полицейские напоминают: хранить гражданское оружие и патроны могут лишь те, кто получил специальные разрешения.Найденное оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае это повлечет административную или уголовную ответственность.Граждане, сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества добровольно, от уголовной ответственности освобождаются.