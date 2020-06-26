Пока одна гостья отвлекала пенсионерку, вторая в это время прошла в комнату и похитила со стола приготовленные для обмена денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы задержали 48-летнюю женщину, подозреваемую в хищении денежных средств у пенсионерки путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции поступило сообщение от 62-летней жительницы столицы. Она рассказала, что ее 85-летней родственнице на стационарный телефон поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей государственного учреждения. Женщина сообщила о предстоящей денежной реформе и предупредила пенсионерку, что к ней придут их сотрудники, чтобы произвести замену старых купюр на новые. Спустя некоторое время в квартиру к потерпевшей пришли две женщины, одна из которых прошла с пенсионеркой на кухню для написания заявления. После ухода незнакомок пожилая женщина обнаружила пропажу денежных средств в размере более 250 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Волгоградском проспекте задержали одну из подозреваемых. Ею оказалась 48-летняя приезжая. Установлено, что пока одна гостья отвлекала пенсионерку, вторая в это время прошла в комнату и похитила со стола приготовленные для обмена денежные средства.По данному факту следственным отделом территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также на установление, розыск и задержание соучастницы данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18