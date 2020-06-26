Режиссер Дмитрий Коробкин снимает сериал для канала НТВ. Теленовелла Уличное правосудие – это адаптация израильской картины Street Justice.

Режиссер Дмитрий Коробкин снимает сериал для канала НТВ. Теленовелла"Уличное правосудие" – это адаптация израильской картины Street Justice.Сюжет сериала "Уличноеправосудие" строится вокруг капитана уголовного розыска. Сотрудник оперативнойслужбы готов использовать любые методы в борьбе с преступниками, даженезаконные. Герой отличается вспыльчивым и дерзким характером, что мешает емуне только в работе, но и в личной жизни.От персонажа ушла жена, теперь его сын живет отдельно. Этоочень расстраивает капитана, однако не является его самой большой проблемой.Оперативник переживает из-за смерти друга и напарника.Машину, в которойнаходился приятель главного героя, взорвали. Капитан уверен, что таким образом емупытались отомстить. Незадолго до трагедии герой накрыл сеть по продаже наркотиков. Не в силах справиться с горем, оперативник выслеживает главаря преступнойбанды и стреляет в него. Этот поступок навсегда меняет жизнь главного героясериала "Уличное правосудие".Оригинальная версия сериала Street Justice вышла на экраны в 2011 году. Его транслировали на израильском телеканале. Лентутепло встретили зрители и критики. Все 11 серий картины показали высокийрейтинг. Сериал уже адаптировали в Канаде и США. Российскую версию теленовеллыснимает "Киностудия КИТ".