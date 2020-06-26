26.06.2020

2020-06-26 15:20:04

Суд признал водителя микроавтобуса виновным в массовом ДТП в Гороховце

Водитель микроавтобуса - гражданин Чувашии, по чьей вине в аварии в Гороховце погиб человек и еще 15 пострадали, признал свою вину частично.

Напомним, массовое ДТП произошло 2 марта 2020 года около 3.20 утра на 335 км ФАД М7 «Волга» в районе дома № 23 по улице Московской города Гороховца. Столкнулись микроавтобус «Мерседес Спринтер» (Чувашская Республика) и грузовой автомобиль «Мерседес» (Республика Мордовия). Судом установлено, авария произошла из-за переутомления водителя микроавтобуса - он не заметил грузовик, заблаговременно остановившийся на красный сигнал светофора.

В результате ДТП из находящихся на момент происшествия в микроавтобусе 17 граждан пострадали 15 пассажиров и водитель. Один из пассажиров автобуса погиб на месте происшествия.

Прокурором Гороховецкого района утверждено обвинительное заключение 36-летнего жителя Республики Чувашия. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и причинение тяжкого вреда здоровью.

Рассматривать дело предстоит Гороховецкому районному суду.