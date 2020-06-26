Футболистка итальянского клуба Риоццезе Арианна Вароне скончалась в результате ДТП. 21-летняя спортсменка получила травмы, не совместимые с жизнью, после столкновения ее скутера с грузовиком.

Футболистка итальянского клуба "Риоццезе" Арианна Вароне скончалась в результате ДТП. 21-летняя спортсменка получила травмы, не совместимые с жизнью, после столкновения ее скутера с грузовиком. Инцидент произошел в миланской провинции Риоццо.С соболезнованиями в адрес семьи и близких погибшей девушки выступил президент Федерации женского футбола Италии Людовика Мантовани: "Мы оплакиваем преждевременную смерть очень молодой девушки, — цитирует президента официальный сайт Федерации футбола Италии. — Это оставит непреодолимую пустоту в жизни людей, которые ее любили и которым посчастливилось быть с ней".До своего перехода в "Риоццезе" Арианна выступала за женские коллективы "Интера" и "Милана". В девушке отмечали хорошие перспективы на дальнейшие выступления в футболе.