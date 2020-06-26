В регионе продолжается профилактическая кампания «Безопасное лето».

«Светофорова наука по летним дорогам детства» - под таким названием прошла занимательно-познавательная игра-практика для воспитанников детского сада № 29 в г. Карабаново Александровского района. Цель организаторов - ГИБДД ОМВД России по Александровскому району - в игровой форме научить дошколят понимать значения сигналов светофора и некоторых дорожных знаков, которые дети часто видят, гуляя с родителями на улице.В ходе игры воспитанники детского сада вместе с воспитателями учились переходить дорогу по «зебре» и на зеленый сигнал светофора, узнали, что на красный сигнал светофора дорогу переходить нельзя, а желтый предупреждает о смене сигналов. Также воспитатели показали детям, как выглядят и что означают дорожные знаки «пешеходный переход» и «светофорное регулирование».На территории Владимирской области в период с 1 по 30 июня 2020 года проворится кампания «Безопасное лето», направленная на обеспечение безопасности несовершеннолетних. Занятия с детьми по безопасному поведению на проезжей части дороги на территории Александровского и других районов области продолжаются.