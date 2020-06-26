Компания Amazon объявила о покупке американского разработчика технологий для самоуправляемых автомобилей Zoox

Компания Amazon объявила о покупке американского разработчика технологий для самоуправляемых автомобилей Zoox. Сумма сделки не раскрывается. По сведениям осведомленных источников The Information, за стартап, основанный в 2014 году, фирма Джеффа Безоса заплатила более $1 миллиарда.Слухи о поглощении Zoox начали циркулировать в прошлом месяце. Как сообщали СМИ, Amazon собиралась отдать за компанию менее $3,2 миллиарда, в которые та оценивалась в июле 2018 года.Сделка с Zoox стала одной из самых крупных в истории Amazon. Сотрудники стартапа в количестве около тысячи человек перейдут в Amazon, при этом он продолжит функционировать в качестве самостоятельного бизнеса.Zoox испытывала технологию автономного вождения на переоборудованных внедорожниках Toyota в Сан-Франциско и Лас-Вегасе. Однако на тесты сильно повлияла ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По причине принятых карантинных мер компания была вынуждена в апреле уволить всех контрактных работников, включая водителей-дублеров. Как ожидается, они будут наняты снова после снятия ограничений.Предположительно, Amazon собирается привлечь технологии Zoox для доставки товаров покупателям на "умных" машинах. В США посылки из интернет-магазина Amazon уже развозят роботы-курьеры и беспилотники.