25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью России 24 рассказала о том, как проводится голосование в условиях пандемии коронавируса и как соблюдаются санитарные требования на избирательных участках.

25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "России 24" рассказала о том, как проводится голосование в условиях пандемии коронавируса и как соблюдаются санитарные требования на избирательных участках.- Мы находимся в выездной студии здания Центральной избирательной комиссии. И сейчас рядом со мной глава Роспотребнадзора Анна Попова. Анна Юрьевна, здравствуйте! Сегодня первый день голосования за поправки в Конституцию, и в первый раз мы сталкиваемся с тем, что это голосование проходит в период пандемии. Очень много, конечно, об этом говорили. Но, тем не менее, еще раз спрошу, и хочется успокоить зрителей: безопасно ли голосовать на избирательных участках?- Абсолютно безопасно. Я скажу это сразу и скажу совершенно твердо. Первое, что хочу сказать, — время для голосования выбрано в четком соответствии с сегодняшним эпидпроцессом, который мы наблюдаем в Российской Федерации. Если в конце марта темп прироста был около 30 процентов ежесуточно, в первой декаде мая он был около 7, сегодня темп прироста по Российской Федерации чуть превышает единицу – 1,3 процента за прошедший день.Если говорить о коэффициенте распространения (то есть о количестве людей, который может заразить до момента изоляции один заболевший или один инфицированный), то какое-то время назад этот показатель был два и больше двух. На сегодняшний день в Российской Федерации он меньше единицы, он составляет 0,9. И это тоже показатель позитивного развития эпидпроцесса, показатель, который позволяет нам сегодня это проводить.И, конечно, меры беспрецедентные, которые сегодня принимаются. Мы очень внимательно посмотрели зарубежный опыт, мы предложили очень жесткие требования к проведению процедуры независимо от того, где она будет происходить. И на сегодняшний день могу сказать, что эти жесткие требования соблюдаются полностью.Первый день, который начался на Дальнем Востоке значительно раньше, чем в Москве, показал, что на сегодня нарушений самых жестких наших санитарно-эпидемических требований не выявлено нигде.- Анна Юрьевна, поступают ли жалобы? Как контролируется выполнение санитарных требований?- Я не могу сказать, что мы здесь проводим надзор. Но то, что мы обязательно контролируем, как это исполняется, это безусловно. Все субъекты Российской Федерации, все сотрудники Роспотребнадзора в субъектах и муниципалитетах РФ вовлечены в этот процесс, в первую очередь, чтобы помочь организовать и сделать так, чтобы не было никаких нарушений.- Произошла новая вспышка коронавируса в Китае, все говорят о второй волне. Ваши прогнозы, что нам ждать у нас в России?- В России мы будем делать все для того, чтобы людям было комфортно, даже если осложнения, которые, конечно, могут быть осенью, но, чтобы они были такими, которые не нарушат привычный ритм жизни. Мы наработали большой опыт, мы понимаем, что это инфекция, которой можно управлять. И наша задача — за грядущие два месяца подготовиться таким образом, что любое изменение или ухудшение эпидситуации не повлекло бы никаких дополнительных, тем более особых ограничений для населения Российской Федерации.- Какие есть новости по испытанию вакцины? Все-таки многие ее ждут, много слухов разных вокруг нее. Что можно сказать на сегодняшний день?- Российская Федерация, как и ряд других стран, и наши научно-исследовательские организации очень успешно движутся по этому пути. Конечно, мы все ждем обещанных сроков для того, чтобы получить первую производственную партию вакцины. Это начало осени.- И когда может начаться массовая вакцинация?- Я думаю, как только мы увидим исполнение обещанного, мы сразу будем определяться по срокам.- Все-таки мы сегодня с вами собрались по поводу начала голосования за поправки. Ваше личное отношение к ним, насколько они важны и нужны?- Я абсолютно уверена, и мы обсуждали это в семье, это гражданский долг каждого человека. Новая редакция дает огромные возможности, она гарантирует их людям, которые сегодня живут, в том числе и маленьким детям, а у нас в семье есть маленькие дети. Мне очень важно, чтобы, когда они будут подрастать и будут взрослыми, это все также работало, как и для нас сегодня, и даже в большем объеме. И охрана здоровья, укрепление общественного здоровья. Это же совершенно новые слова. Возможности здорового образа жизни. Это тоже то, что государство сегодня начинает гарантировать. Это крайне важно. Ну и, конечно, охрана материнства и детства. Мои близкие в семье тоже этому рады, и абсолютно точно мы все голосуем. Кто-то уже проголосовал. И очень рады тому, что такие поправки в нашей Конституции, я уверена, будут.