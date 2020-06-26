Мосгорсуд продлил арест экс-министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову, которого обвиняют в нескольких экономических преступлениях. Решением суда арест продлен на три месяца.

Мосгорсуд продлил арест экс-министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову, которого обвиняют в нескольких экономических преступлениях. Решением суда арест продлен на три месяца.Вместе с Абызовым под стражей останутся и другие обвиняемые по этому делу, в том числе экс-гендиректор новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев, бывший гендиректор бизнес-группы "Ру-Ком", президент Новосибирской региональной федерации самбо Николай Степанов и другие фигуранты. Обвиняемые участвовали в судебном заседании по видеоконференцсвязи, передает РИА Новости.В отношении бывшего министра открытого правительства Абызова возбуждено три уголовных дела: о похищении 4 миллиардов рублей у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" и выводе их за рубеж; о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой экс-министр заработал 32 миллиарда рублей, и об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.Абызов свою вину не признает. Он считает, что на него оказывается давление. В январе Абызов заявил, что у него у него в СИЗО развился острый невроз.