Российский нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин выразил беспокойство по поводу будущего Национальной хоккейной лиги. По мнению 28-летнего хоккеиста, владельцы клубов наживаются на игроках, идущих им на уступки.

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин выразил беспокойство по поводу будущего Национальной хоккейной лиги. По мнению 28-летнего хоккеиста, владельцы клубов наживаются на игроках, идущих им на уступки."Очень жду плей-офф. У меня существуют опасения не только за здоровье хоккеистов и их семей, но также и за долгосрочное процветание НХЛ. В течение почти двух последних десятилетий игроки защищали доходы владельцев клубов за счет уменьшения зарплат, в том числе и во время пандемии. В то же время капитал владельцев продолжает расти в геометрической прогрессии. Настало время исправить ситуацию с эскроу", – написал Панарин на своей странице в Twitter.В нынешнем регулярном сезоне российский форвард "Рейнджерс" набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков в 69 играх, заняв третье место в списке бомбардиров НХЛ.