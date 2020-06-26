Производитель автомобилей для Джеймса Бонда выпустит новые акции для борьбы с последствиями коронакризиса

Производитель люксовых авто Aston Martin выпустит новые акции стоимостью до 20% от существующего акционерного капитала. Автопроизводитель привлекает дополнительные средства, чтобы пережить последствия коронавирусного кризиса. Акции Aston Martin упали на фоне новости более чем на 11%.Консорциум Yew Tree Overseas Limited получит 25% предложения, а Prestige Motors, которая неуклонно сокращает свою долю в компании, ранее являвшейся основным акционером, планирует купить около 8%, сообщили в компании.Aston Martin в мае зафиксировал сильнейший убыток по итогам первого квартала после падения продаж почти на треть. Во втором квартале автовендор ожидает дальнейшее падение розничных и оптовых продаж.Компания сокращает рабочие места и оптимизирует свою деятельность, так как стремится уменьшить свою статью затрат и снизить производство спортивных автомобилей."Мы добиваемся очень хороших результатов по первому приоритету — восстановлению баланса между спросом и предложением и сокращению дилерских запасов по мере того, как мы перезагружаем бизнес", — заявил председатель правления Лоуренс Стролл (Lawrence Stroll).Aston Martin, на машинах которого неизменно катается Джеймс Бонд, также сообщил, что получил одобрение на получение кредита по программе кредитования на случай прерывания крупного бизнеса в размере 20 миллионов фунтов стерлингов (24,83 миллиона долларов).Компания, как и другие автопроизводители, столкнулась с коронавирусным кризисом, что привело к тому, что в апреле продажи новых британских автомобилей упали на 97% в годовом сравнении, достигнув самого низкого уровня за весь месяц с февраля 1946 года.