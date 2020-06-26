106 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки задержали сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю при попытке его вывоза в Китай без лицензии.

Приморские таможенники задержали 106 тонн металлолома утилизированной атомной подлодки. Груз пытались вывезти в Китай без лицензии. Об этом сообщила ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".По информации сотрудников Отдела по связям с общественностью ДВТУ, зарегистрированная во Владивостоке компания-экспортер подала в таможенный пост электронную декларацию на экспорт в КНР 4 контейнеров, в которых якобы находился лом черных металлов. Глава организации внес в документ заведомо ложные сведения о товаре. В рамках проверки было установлено, что под видом обычного лома мошенники попытались вывезти сталь, полученную после разделки корпуса атомной подводной лодки. Такой металл перемещать через границу без соответствующего разрешения противозаконно, так как его можно использовать повторно для создания военной техники после переплавки.Как отметил замначальника Дальневосточной таможни Дмитрий Полулях, лом стали этой марки можно экспортировать по лицензии, которую выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Ее могут получить только специализированные госорганизации, имеющие право на внешнеторговую деятельность в отношении подобной продукции. Известно, что представители данной компании в ФСВТС России за такой лицензией не обращалась.Как выяснилось, металлолом был приобретен на аукционе на судоремонтном заводе, изготовившем подводную лодку. Для того, чтобы принять в нем участие, руководитель компании использовал лицензию организации, имеющей разрешение на участие в подобных торгах.Напомним, за незаконный перевоз через таможенную границу материалов и оборудования, используемых для создании военной техники и вооружения, грозит уголовная ответственность. Сотрудники таможни возбудили против главы компании-экспортера дело по статье 226.1 УК РФ.