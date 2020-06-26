Полузащитник грозненского Ахмата Денис Глушаков в матче 24-го тура чемпионата России против Сочи открыл счет на 33-й минуте. 33-летний хавбек отметился голом в третьей игре подряд.

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков в матче 24-го тура чемпионата России против "Сочи" открыл счет на 33-й минуте. Хавбек отметился голом в третьей игре подряд.Ранее Денис помог своей команде переиграть "Крылья Советов" (4:2) в 23-м туре РПЛ, а до этого отличился в игре 22-го тура чемпионата России против столичного "Динамо" (2:3).Напомним, Глушаков перешел в "Ахмат" из московского "Спартака" летом 2019 года. В текущем сезоне 33-летний футболист в составе грозненцев принял участие в 22 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.