Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд в пятницу 26 июня. Цена Аи-92 после нескольких рекордов ранее в июне и мае, остается вблизи предыдущего исторического максимума 18 июня. Начало сезона отпусков и автомобильных путешествий увеличили спрос и цены на АЗС.

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд в пятницу 26 июня. Цена Аи-92 после нескольких рекордов ранее в июне и мае, остается вблизи предыдущего исторического максимума 18 июня. Начало сезона отпусков и автомобильных путешествий увеличили спрос и цены на АЗС.Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 26 июня в пятницу достигла впервые отметки 57,434 тысячи рублей за тонну (+1,3 процента к закрытию четверга), согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России). Бензин Аи-92 подорожал на 0,3 процента до 50,463 тысячи рублей за тонну.С начала мая, начала снятия ограничений в регионах, Аи-95 подорожал почти на 20 процентов, а Аи—92 – на 10 процентов.При этом, по данным ЦДУ-ТЭК (.pdf) на 21 июня, цены на АЗС в Центральном регионе растут в пределах 15 копеек для Аи-92 и Аи-95 в среднем. В Северо-Западном регионе бензин дорожает быстрее — уже примерно на 30 копеек. На Юге бензин дорожает еще заметней - на 50 копеек, а в Крыму и Севастополе стоимость бензина на АЗС выросла на 1,2-1,5 рубля за литр Аи-95, а литр Аи-92 подорожал на 50 копеек.Цены быстро росли неделей ранее: биржевые цены бензина Аи-95 и Аи-92 одновременно обновили исторический рекорд в четверг 18 июня.Цены на российскую нефть остаются высокими, но при этом страна сокращает поставки нефти за рубеж.К росту стоимости топлива в России привел резкий рост спрос из-за всплеска транспортной активности после снятия карантинных ограничений в стране. Во время карантина в России снизилось потребление топлива на 40–50%. Это привело к снижению производства бензинов в России в апреле впервые на 10%. Производство топлива восстановится в июне до уровня июня прошлого года. При этом экспорт нефтепродуктов сократится, а поставки на внутренний рынок увеличатся, отмечало ранее Минэнерго.Причины подорожания бензина — демпфирующий механизм, снижение обязательных объемов продажи бензина на бирже и запрет импорта топлива в страну. Эти ограничения были введены на время карантина для поддержки нефтяных компаний. Согласно демпфирующей схеме бюджета, когда цена нефти высокая, то нефтяные компании обязаны не повышать цену топлива на АЗС в России вслед за ценами на нефть. За это нефтяники получают доплату из бюджета — за стабильные цены на АЗС (положительный демпфер). Когда цена нефти снижается, то нефтекомпании отчисляют в бюджет разницу от сдерживания цены на топливо на более высоком уровне вместо ее снижения (отрицательный демпфер). Российские нефтяные компании в 2019 году получили из бюджета за сдерживание цен на топливо 250-300 миллиардов рублей согласно данным Минфина.