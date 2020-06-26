Известный американский мастер смешанных единоборств, чемпион лиги UFC в полутяжелом весе Джон Джонс не собирается в ближайшее время возвращаться в бои. У бойца возникли разногласия с главой UFC Дэйной Уайтом из-за гонораров за чемпионские поединки и спортсмен не намерен отступать.

Известный американский мастер смешанных единоборств, чемпион лиги UFC в полутяжелом весе Джон Джонс не собирается в ближайшее время возвращаться в бои. У бойца возникли разногласия с главой UFC Дэйной Уайтом из-за гонораров за чемпионские поединки и спортсмен не намерен отступать."Я не заинтересован в боях под баннером UFC, пока мне не начнут платить столько, сколько я стою, — цитирует Джонса портал MMAJunkie. – Я не просил ничего безумного. Знаю, что у нас пандемии, и понимаю, что миллионер, требующий больше, выглядит жадным человеком".Но Джонс настаивает на том, что чемпионам организации платят слишком мало: "Я знаю, что мой голос достаточно весомый, чтобы добиться изменений в данной системе. Если мне придется сохранять плохие отношения с Уайтом, не драться еще два-три года, но пролить свет на это, меня будут помнить по этому поступку".Спортсмен считает, что благодаря нынешней забастовке о нем будут вспоминать больше, чем из-за боев и побед: "Обо мне будут говорить, что я отстаивал будущее молодых спортсменов", – с надежной говорит Джонс.При этом следует понимать, что ни в США, ни в другой стране нет лиги, способной соперничать по уровню гонораров. Мало того, Джонс совершенно справедливо говорит о том, что пока на планете слишком многое определяет пандемия коронавируса, деньги в спорте резко уменьшились, так что время для протеста он выбрал не самое лучшее.Впрочем, у чемпиона UFC еще есть козыри в рукаве: он пока еще не педалировал тему скрытого расизма, ни разу не сказал, что белый Уайт недоплачивает темнокожему Джонсу. Возможно, так атлета лучше поймут те, что сейчас его осуждает, а глава UFC вынужден будет преклонить колено перед бойцом лиги.