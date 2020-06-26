COVID-19 обнаружен у игроков футбольного клуба Оренбург. Об этом сообщается со ссылкой на президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина. Во время проведения планового тестирования у некоторых членов команды анализы на коронавирус дали положительный результат.

COVID-19 обнаружен у нескольких игроков футбольного клуба "Оренбург". Об этом со ссылкой на президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина сообщает ГТРК "Оренбург", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Действительно, в оперативный штаб РПЛ поступила информация о том, что во время проведения планового тестирования у некоторых членов команды анализы на коронавирус дали положительный результат, уточнил Прядкин. Сейчас заболевшие изолированы.По факту случившегося в ФК региональное отделение Роспотребнадзора региона начало расследование. В ближайшее время ожидаются результаты проверки, процитировал главу РПЛ ТАСС. Постоянную связь с клубом и региональным Роспотребнадзором поддерживает оперштаб РПЛ.