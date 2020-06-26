На Украине бурную реакцию вызвали слова депутата Верховной рады от пропрезидентской фракции Слуга народа и главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети низкого качества.

На Украине бурную реакцию вызвали слова депутата Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" и главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества".В том же своем публичном выступлении она рассказала, что, например, в Великобритании экс-замминистра соцполитики предлагал стерилизовать всех, кто хочет получать соцпомощь, а в Сингапуре экс-премьер Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования.Депутат Рады также отметила, что, по ее мнению, надо жесткими методами "выкорчевывать" в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами.Потом, когда разразился скандал, Третьякова признала лишь то, что неудачно подобрала слова, но увольняться она не собирается, несмотря на то, что в соцсетях ей устроили травлю, сообщает украинский "5 канал".В своем "Фейсбуке" Третьякова написала: "Никуда не собираюсь идти под давлением снаружи. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь".Депутат также отметила, что предлагала свой план реформ всем политическим силам на Украине и получила поддержку фракции "Слуга народа", президента Владимира Зеленского и его офиса.После такого выступления депутата украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала лишить мандата Третьякову и привлечь ее к уголовной ответственности за "разжигание ненависти", передает РИА Новости.Кроме того, постоянная комиссия Совета по вопросам равенства прав женщин и мужчин Федерации профсоюзов Украины обратилась с открытым письмом к спикеру Верховной рады с требованием уволить Третьякову с должности руководителя парламентского комитета.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что за период карантина из-за коронавируса число безработных в стране выросло в десять раз и на середину июня перевалило за отметку 500 тысяч человек.