Лариса Муратова, директор Владимирского Дворца детско-юношеского творчества: Мне очень нравится статья 67 Конституции, где закрепляется, что мы чтим память защитников Отечества, что это

Лариса Муратова, директор Владимирского Дворца детско-юношеского творчества: Мне очень нравится статья 67 Конституции, где закрепляется, что мы чтим память защитников Отечества, что это неоспоримо и что так будет всегда. И в этой же статье сказано, что дети в нашем российском государстве являются приоритетом и государство обеспечивает условия для всестороннего их развития – умственного, духовного. Это