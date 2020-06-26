Определились кандидатуры на пост президента Союза биатлонистов России. Ими оказались действующий глава СБР Владимир Драчев и Виктор Майгуров. Больше никто не зарегистрировался для участия в выборах. Срок выдвижения кандидатов истек 25 июня.

Определились кандидатуры на пост президента Союза биатлонистов России. Ими оказались действующий глава СБР Владимир Драчев и Виктор Майгуров. Больше никто не зарегистрировался для участия в выборах. Срок выдвижения кандидатов истек 25 июня.Как сообщает ТАСС, внеочередная отчетно-выборочная конференция Союза биатлонистов России должна состояться 11 июля в подмосковных Химках.Напомним, что срок полномочий Драчева истекает в мае 2022 года. Если во время конференции треть делегатов выскажется против досрочного прекращения полномочий действующего главы СБР, выборы не состоятся.