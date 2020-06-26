Михаил Ефремов готов усыновить детей Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади. О решении артиста рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов готов усыновить детей Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади. О решении артиста рассказал его адвокат Эльман Пашаев.Правозащитник отметил, что Ефремов готов любым способом поддержать детей Захарова, в том числе обеспечивать материально до конца своей жизни. Также Михаил не против стать приемным родителем для детей погибшего водителя. Эльман Пашаев обратил внимание на то, что его подзащитный готов пойти на это не для того, чтобы откупиться, а потому, что сильно переживает сложившуюся ситуацию.Желание Ефремова прокомментировал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. По его словам, он не понимает, как о таком может идти речь, учитывая требования закона. Юрист не стал ничего говорить и о моральном аспекте данного вопроса. Добровинский сказал, что младший сын погибшего Валерий Захаров воспринял предложенное Ефремовым как оскорбление, сообщает ТАСС.Трагический инцидент произошел 8 июня в Москве на Смоленской площади. Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был Сергей Захаров. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался в больнице. В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом.