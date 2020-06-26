Много внимания будет уделено безопасности всех участников теста
В Администрации Владимирской области рассказали, как и когда в условиях пандемии коронавируса будет проходить сдача Единого государственного экзамена для выпускников. Много внимания будет уделено безопасности всех участников теста.
На территории Владимирской области открыт 61 пункт проведения экзаменов, из них 5 – на дому, 1 – в школе ФСИН, 1 – на базе коррекционной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Из 61 пункта, 11 – в городе Владимире.
29 и 30 июня в регионе без участия экзаменуемых пройдут пробные экзамены, на которых протестируют готовность системы и возможность выполнения всех рекомендация Роспотребнадзора.
Первая волна
Непосредственная сдача ЕГЭ-2020 выпускниками начнётся 3 июля:
3 июля – География, литература, информатика;6-7 июля – Русский язык;10 июля – Профильная математика;13 июля – История и физика;16 июля – Обществознание и Химия;20 июля – Биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Резервные дни сдачи, кроме русского и иностранных языков запланированы на 24 июля. 25 июля пройдут экзамены по всем учебным предметам.
Вторая волна
Вторая экзаменационная волна для тех, кто по уважительным причинам (подтверждённым документально) не смог сдать ЕГЭ в июле, пройдёт в августе:
3 августа - География, литература, информатика, биология, история и устная часть экзамена по иностранным языкам5 августа – Русский язык;7 августа – Обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.8 августа – резервный день для сдачи экзамена по всем предметам.
В случае если на один экзамен зарегистрируется слишком много человек, ради соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, его перенесут на один из резервных дней основного периода.
А коронавирус?
При входе в здание всем выпускникам будут мерить температуру, а чтобы избежать скопления детей, их будут допускать небольшими группами с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Максимум в одной аудитории будет 10 человек.