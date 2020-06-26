Много внимания будет уделено безопасности всех участников теста

В Администрации Владимирской области рассказали, как и когда в условиях пандемии коронавируса будет проходить сдача Единого государственного экзамена для выпускников. Много внимания будет уделено безопасности всех участников теста.На территории Владимирской области открыт 61 пункт проведения экзаменов, из них 5 – на дому, 1 – в школе ФСИН, 1 – на базе коррекционной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Из 61 пункта, 11 – в городе Владимире.29 и 30 июня в регионе без участия экзаменуемых пройдут пробные экзамены, на которых протестируют готовность системы и возможность выполнения всех рекомендация Роспотребнадзора.Первая волнаНепосредственная сдача ЕГЭ-2020 выпускниками начнётся 3 июля:3 июля – География, литература, информатика;6-7 июля – Русский язык;10 июля – Профильная математика;13 июля – История и физика;16 июля – Обществознание и Химия;20 июля – Биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.Резервные дни сдачи, кроме русского и иностранных языков запланированы на 24 июля. 25 июля пройдут экзамены по всем учебным предметам.Вторая волнаВторая экзаменационная волна для тех, кто по уважительным причинам (подтверждённым документально) не смог сдать ЕГЭ в июле, пройдёт в августе:3 августа - География, литература, информатика, биология, история и устная часть экзамена по иностранным языкам5 августа – Русский язык;7 августа – Обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.8 августа – резервный день для сдачи экзамена по всем предметам.В случае если на один экзамен зарегистрируется слишком много человек, ради соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, его перенесут на один из резервных дней основного периода.А коронавирус?При входе в здание всем выпускникам будут мерить температуру, а чтобы избежать скопления детей, их будут допускать небольшими группами с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Максимум в одной аудитории будет 10 человек.