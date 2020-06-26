Эпидемия коронавируса в России отступает, объем работы у волонтеров, которые помогали гражданам пережить трудное время, тоже снижается. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе.

Эпидемия коронавируса в России отступает, объем работы у волонтеров, которые помогали гражданам пережить трудное время, тоже снижается. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Встречу транслирует телеканал "Россия 24"."Вы действительно на совесть сделали свою работу", – отметил глава государства, обращаясь к волонтерам.Президент добавил, что добровольческие инициативы охотно поддержал российский бизнес. Предприниматели направили на их поддержку 1,8 миллиарда рублей. По словам Путина, деньгами помогли и крупные предприятия, и госкорпорации, и малые компании.Российский лидер подчеркнул, что поддержать волонтеров готовы и власти."Если потребуется дополнительная поддержка, пожалуйста, сформулируйте, что нужно, и мы с удовольствием вас поддержим", – обратился президент к участникам волонтерского движения. Он отметил, что с радостью ознакомится с их идеями и проектами, которых, наверняка, немало.В период ограничений, связанных с распространением коронавируса, волонтеры помогали медикам спасать больных COVID-19 и гражданам, оказавшимся на карантине, в частности – пожилым людям, которым было рекомендовано не выходить из дома.Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ добровольцы разъясняют россиянам смысл поправок и отвечают на другие вопросы.