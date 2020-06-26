Ведущий форвард футбольной сборной Норвегии и дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд не собирается менять клуб. Подписавший по ходу сезона контракт с немецкой командой норвежец интересен мадридскому Реалу, а также сообщалось, что на него могут претендовать клубы премьер-лиги Англии.

Ведущий форвард футбольной сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не собирается менять клуб. Подписавший по ходу сезона контракт с немецкой командой норвежец интересен мадридскому "Реалу", а также сообщалось, что на него могут претендовать клубы премьер-лиги Англии.Сам футболист, несмотря на свои 19 лет, отличается редкой рассудительностью. "Сегодня я живу настоящим, — цитирует Холанда испанское издание Marca. – Я только перешел в "Боруссию" и не думаю о смене клуба".Тем не менее норвежец не исключает, что в будущем может поменять клуб ради спортивных достижений. На Холанда многие топ-команды обратили внимание после того, как он провел за "Боруссию" 14 матчей и забил 13 мячей.