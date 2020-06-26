Заражённые выявлены в 11 районах области

К 26 июня во Владимирской области зафиксирован 51 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.Новые заражённые COVID-19 появились в 11 районах области:9 – в Вязниковском, 8 – в Гусь-Хрустальном, 7 – во Владимире, 6 – в Собинском, 5 – в Ковровском, 5 – в Петушинском, 4 – в Юрьев-Польском, 3 – в Селивановском, 2 – в Муромском, 1 – в Гороховецком, 1 – в Суздальском.Всего на территории региона зафиксировано уже 4160 случаев заболевания коронавирусом:794 – во Владимире;658 – в Гусь-Хрустальном;504 – в Петушинском;366 – в Муромском;334 – в Александровском;297 – в Ковровском;242 – в Собинском;175 – в Юрьев-Польском;158 – в Вязниковском;137 – в Кольчугинском;116 – в Судогодском;103 – в Киржачском;79 – в Меленковском;71 – в Суздальском;52 – в Камешковском;31 – в Радужном;29 – в Селивановском;14 – в Гороховецком.