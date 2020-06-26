В регионе уже 59 летальных случаев

26 июня во Владимирской области зафиксировали четыре новых смерти пациентов от коронавирусного заболевания. По данным Роспотребнадзора, в регионе уже 59 летальных случаев.За прошедшие сутки 61 человек смог выздороветь от COVID-19. За время пандемии уже 2473 жителя региона смогли победить болезнь.Число реально заражённых коронавирусом жителей Владимирской области стремительно падает, ведь заболевших за прошедшие сутки выявлено на 10 меньше, чем выздоровевших. Всего в регионе выявлено уже 4160 случаев COVID-19.