В эфире телеканала Россия 1 доктор Беленков рассказывает, можно ли самому распознать сосудистые заболевания и какие симптомы говорят о слабости наших сосудов.

Медики говорят: человек настолько стар, насколько постарели его сосуды. Можно ли самому распознать сосудистые заболевания? И какие симптомы говорят о слабости наших сосудов?Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказывает вице-президент Российского кардиологического общества, академик Российской академии наук, директор клиники при Первом московском медуниверситете имени Сеченова Юрий Беленков.Врач говорит, что если можно было бы сложить все артерии, капилляры и вены кровеносной системы человека в одну линию, то общая длина составила бы практически 100 тысяч километров. Для сравнения: окружность Земли составляет около 40 тысяч километров, что примерно в 2,5 раза меньше.Сосуды отвечают за память, внимание, остроту зрения, рост и питание мышц, половую функцию и даже за настроение, но со временем в сосудах неизбежно происходят изменения. Просвет сосудов сужается, движение крови по ним затрудняется.В результате у людей появляются заболевания, которые проявляются по-разному. У одних появляется варикоз, у других постоянно мерзнут нос и руки.Еще один серьезный компонент нарушения сосудистой регуляции и сосудистого тонуса – метеозависимость, плохая переносимость жары. Также могут появляться отеки ног и расширение вен, в какой-то степени к нарушениям сосудов относятся появление легких синяков и носовые кровотечения, отмечает доктор Беленков.Причинами могут быть гормональные сдвиги (причем, как у молодых людей, когда формируется организм), так и у женщин 45+ , когда начинается менопауза.К нарушению сосудистого тонуса также могут приводить неврозы и депрессии, инфекционные заболевания и заболевания некоторых внутренних органов.Самое серьезное проявление в данном случае – это атеросклероз, который приводит к инсультам.В программе о здоровье на телеканале "Россия 1" доктор Беленков подробно рассказывает, кто первейшие враги нашей сердечно-сосудистой системы, как и чем можно предотвратить ее поражение, и что делать, если первые признаки уже появились.Ранее врач рассказал о стентировании кровеносных сосудов.