Евросоюз готовит список стран, для граждан которых границы сообщества отроются уже 1 июля. Однако Россия вряд ли будет включена в этот перечень из-за ситуации с распространением коронавируса.

Евросоюз готовит список стран, для граждан которых границы сообщества отроются уже 1 июля. Однако Россия вряд ли будет включена в этот перечень из-за ситуации с распространением коронавируса, рассказал ТАСС в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС."Эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран. И это нормально, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах", — пояснил собеседник агентства.При этом он отметил, что список будет регулярно пересматриваться и пополняться.Ранее издание The New York Times сообщало, что в Евросоюзе рассматривают возможность временного отказа во въезде на свою территорию жителям России, США и Бразилии.По данным на 26 июня, за все время пандемии в России зарегистрировано 620 794 заболевших COVID-19. 384 152 человека уже полностью вылечились, 8 781 пациент скончался. Число новых заболевших за сутки продолжает неуклонно снижаться.