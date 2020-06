Чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1 пока еще не стартовал, но команда Williams во второй раз за сезон представила свою новую машину. Вернее, ее окраску, которую болид сменил в связи со сменой генерального спонсора британской конюшни. Williams почти вернулся к своим классическим цветам.

Чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1" пока еще не стартовал, но команда Williams во второй раз за сезон представила свою новую машину. Вернее, ее окраску, которую болид сменил в связи со сменой генерального спонсора британской "конюшни". Williams почти вернулся к своим классическим цветам.Одна из самых именитых команд "королевских гонок" сейчас переживает не самые лучшие времена. Некоторое время назад речь шла о полной смене владельцев, однако, боссам Williams удалось "вырулить" ситуацию и обошлось всего лишь сменой партнеров на текущий сезон.Our new look for the season ahead