Франция, Германия и Италия выступили с призывом к сторонам конфликта в Ливии и действующим там иностранным игрокам немедленно прекратить боевые действия на территории государства.

Франция, Германия и Италия выступили с призывом к сторонам конфликта в Ливии и действующим там иностранным игрокам немедленно прекратить боевые действия на территории государства.В Ливии уже больше года две противоборствующие стороны ведут бои за столицу.Франция, Германия и Италия призвали иностранных участников положить конец любому вмешательству и полностью соблюдать эмбарго на поставки оружия, которое было введено по решению Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.В заявлении говорится, что прекращение боевых действий "является важным элементом для создания условий, необходимых для эффективного возобновления межливийского политического диалога, который позволит обеспечить долгосрочное разрешение конфликта".19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств. По итогам второго раунда переговоров в Женеве 23 февраля был подготовлен проект соглашения о прекращении огня, который так и не был претворен в жизнь.