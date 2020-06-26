Команда Оренбург, выступающая в российской футбольной премьер-лиге, скорее всего не сможет выйти на очередной матч чемпионата страны против Краснодара 27 июня. По сообщениям инсайдеров, в клубе зафиксировано несколько случаев заболевания коронавирусом и игроки на карантине.

Команда "Оренбург", выступающая в российской футбольной премьер-лиге, скорее всего не сможет выйти на очередной матч чемпионата страны против "Краснодара" 27 июня. По сообщениям инсайдеров, в клубе зафиксировано несколько случаев заболевания коронавирусом и игроки на карантине.Как уже сообщали 33Live.RuRu, в конце мая коронавирус был выявлен у тренера вратарей "Оренбурга" Платона Захарчука, а еще у четверых человек – трех футболистов и тренера по физподготовке, – определили наличие антител.Теперь, как информирует Спортс.Ru, команда Ильшата Айткулова отправилась на 14-дневный карантин и ожидает повторные тесты. Матч с "Краснодаром" под угрозой срыва. При этом "быки" из столицы Кубани уже перенесли из-за пандемии коронавируса игру с московским "Динамо", где также есть зараженные.