Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев высказался по поводу поправок в регламент турнира, связанных с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в клубах. По мнению футбольного функционера, прежде всего необходимо соблюдать меры безопасности.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев высказался по поводу поправок в регламент турнира, связанных с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в клубах. По мнению футбольного функционера, прежде всего необходимо соблюдать меры безопасности."Только абсолютное следование всем правилам позволит минимизировать количество заражений, дав возможность сокращать контактную группу. Никакие поправки не помогут, если игроки будут нарушать социальную дистанцию, пользоваться одной столовой или раздевалкой, как уже было с рядом клубов", – цитирует Алаева ТАСС.Напомним, что ранее коронавирусная инфекция была обнаружена у футболистов "Динамо", "Оренбурга", "Ростова" и "Уфы".