Германия может ввести ответные санкции, если США наложит ограничения против строительства газопровода Северный поток — 2

Германия может ввести ответные санкции, если США наложит ограничения против строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине, знакомые с ситуацией.Минэкономики ФРГ во внутреннем документе сообщает, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации.В ответ на это, как пишет издание, администрация канцлера Ангелы Меркель будет настаивать на принятии скоординированных действий всего Европейского союза.Ранее группа законодателей США от республиканцев и демократов внесла в Сенат США законопроект о расширении санкций против газопровода. Цель проекта закона – полностью заблокировать завершение строительства "Северного потока-2". Предыдущие санкции США вынудили швейцарскую компанию Allseas – подрядчика проекта — остановить свои трубоукладчики, работавшие в Балтийском море по "Северному потоку-2". В строительстве газопровода участвовали три судна компании — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia."Федеральное правительству следует перестать бросаться в США ватными шариками. Германия должна ответить на выпады и защитить суверенитет Германии и Европы, — решительно призывает глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. — Нам следует рассмотреть опцию введения санкций против сенаторов, настаивающих на штрафных мерах против "Северного потока-2". На мировой арене мы должны сплотиться и в определенной степени изолировать позицию США. Мы не должны подчиняться".Завоевание части европейского рынка газа — это вопрос выживания всей сланцевой индустрии США. Это сотни тысяч рабочих мест и голосов избирателей. Поэтому Берлину стоит готовиться к тому, что Трамп будет наращивать давление по мере приближения президентских выборов.В свою очередь "Восточный комитет германской экономики" (ВКГЭ), который объединяет представителей бизнеса, работающего с Россией, с большой тревогой следит за попытками США ввести новые санкции к газопроводу "Северный поток-2" и помешать его строительству, заявил председатель ВКГЭ Оливер Хермес.Планы США несут прямую угрозу правовой безопасности ЕС и приведут к тому, что санкции США затронут дюжину немецких и европейских предприятий. Предложенный законопроект станет причиной того, что на месте трансатлантических отношений окажется груда осколков, подчеркнул Хермес.Газопровод "Северный поток — 2" практически достроен, и у США почти нет возможности этому воспрепятствовать. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, отмечая, что Москва нашла способ обойти американские санкции против участников проекта.Речь идет о том, что судно-трубоукладчик "Академик Черский", принадлежавшее ранее "Газпрому", теперь записано на действующий в России фонд STIF, передает РИА Новости. В феврале "Академик Черский" вышел из российского порта Находка, затем, обогнув южную оконечность Африки, в мае прибыл в Калининград. После этого трубоукладчик направился к берегам Германии и в этом месяце пришвартовался в гавани немецкого Засница.Там экипаж судна готовится выполнить миссию мирового политического значения, пишет немецкое издание: проложить по дну Балтийского моря последнюю часть трубопровода "Северный поток — 2". По нему природный газ будет поступать из России в Германию.