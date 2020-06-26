Глава Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям. На своей странице в Instagram он поздравил всех сограждан с юбилеем Республики. Как напоминает ГТРК Татарстан, сто лет назад была образована Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика.

Глава Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям. На своей странице в Instagram он поздравил всех граждан с юбилеем Республики.Как напоминает ГТРК "Татарстан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", сто лет назад была образована Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика.Президент Татарстана пожелал своей родине процветания. Подписчики активно откликнулись на опубликованный видеоролик и написали много добрых слов о республике, выразили гордость за нее и радость, что здесь родились.Телеграмму с поздравлением татарстанцев со столетним юбилеем Республики также направил президент РФ Владимир Путин, назвав Татарстан одним из регионов-лидеров.