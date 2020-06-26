Парад 24 июня 1945 года, во время которого по центру Москвы прошли фронтовики-победители, сам по себе стал историческим событием, и не случайно именно к его годовщине президент Владимир Путин приурочил нынешние торжества. А ограничения, вызванные пандемией коронавируса COVID-19, сделали их еще более долгожданными. Парад стал данью величайшего уважения поколению победителей.

Парад 24 июня 1945 года, во время которого по центру Москвы прошли фронтовики-победители, сам по себе стал историческим событием, и не случайно именно к его годовщине президент Владимир Путин приурочил нынешние торжества. А ограничения, вызванные пандемией коронавируса COVID-19, сделали их еще более долгожданными. Парад стал данью величайшего уважения поколению победителей.Ровно в 10 утра, так же, как и 24 июня 1945 года, знаменосцы выносят на Красную площадь Знамя Победы, священное для каждого из нас.Главные герои этого дня — ветераны Великой Отечественной. И все, что происходит сегодня — для них и в их честь. Церемониал расписан по секундам. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу выезжает из ворот Спасской башни Кремля и по традиции останавливается перед воротами с иконой. И только потом продолжает путь.Особенно внимательно, в бинокль, следят за парадом те, кто был здесь на площади 75 лет назад. Семен Яковлевич Люлько попал сюда прямо с фронта."Мы ждали этого часа победителей, — рассказывает он. — Приезжали сюда 24 июня на Парад, бросали знамена".К участникам исторического Парада и ко всем гражданам России обращается президент."Поздравляю вас с 75‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте, — говорит Владимир Путин. — Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью"."Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас, — говорит президент. — Объявляется минута молчания".И тут же Владимир Путин напоминает миру, какую страшную цену пришлось заплатить народу нашей страны."Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная Армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать Победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену: многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг – помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом", — говорит президент России.Рядом с ветеранами на трибунах и иностранные гости. Лидеры стран СНГ — когда-то республик единого СССР, — и дальнего зарубежья, чьи отцы и деды били фашистов вместе."Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение Победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооруженных сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы, — продолжает президент РФ. — Дорогие друзья! Сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах. Но невозможно разделить их единый, великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения является достоянием всего человечества. Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Великой Отечественной войны! Ура!".Дистанцию задают линейные. Темп — 120 шагов в минуту. И снова — отсыл к победному 1945-му. На площади — штандарты 10 фронтов. Сначала, конечно, пехота со знаменитыми винтовками Мосина. Летчики, моряки, пограничники, саперы. Все — в форме военных лет.Военные подразделения союзников тренировались дома. Чеканный шаг и выправку сегодня показывали на Красной площади в присутствии глав государств. Сербский президент Александр Вучич при виде своих военных прикладывает руку к сердцу. Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев обсуждает проход парадного расчета из Ташкента с ветераном. За годы войны больше 300 граждан Узбекистана удостоены звания Героя Советского Союза.Шаг по брусчатке чеканят юные суворовцы и нахимовцы, десантники, морские пехотинцы и курсанты. С особым настроением под легендарную "Катюшу" проходят девушки — будущие юристы и переводчицы. К этому дню все участники парада шли несколько месяцев.За Парадом внимательным образом следят представители всех конфессий, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. История у всех одна. Огромный вклад в Победу — тогда, в 45-м — внесли эти танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100. Они прошли от Курска до Берлина, и сегодня отдельным почетным батальоном открывают механизированную часть парада на Красной площади. 30 легендарных танков и 7 самоходок чествуют ветеранов.Следом — уже самая современная техника. На этот раз особенно много новинок. Танк Т-90М с новой башней и новым прицелом. Новейшие БМП "Армата" с боевыми модулями "Кинжал". Системы залпового огня "Торнадо-С" пришли на смену "Смерчу". И береговые ракетные комплексы "Бал", которые уже сейчас защищают от любой угрозы Крым.А когда на площади появляются многотонные "Ярсы", то уже не просто захватывает дух — земля начинает буквально дрожать под ногами. Это основа стратегического ядерного щита нашей страны, и эти ракеты без преувеличения способны преодолеть любую систему ПРО на земле.Рев вертолетных моторов поднимает все взгляды вверх. Начинается самая зрелищная — авиационная часть. В 1945 году из-за дождя ее отменили, а вот сегодня с погодой все хорошо.Дозаправка в воздухе огромного стратегического ракетоносца Ту-160: в знаменитый "Кубинский бриллиант" выстроились сразу "Стрижи" и "Русские витязи".Высота пролета — всего 200-300 метров, скорость — примерно 500 километров в час. Когда проносятся истребители 5-го поколения Су-57, у всех закладывает уши.А этого момента особенно ждут операторы: штурмовики Су-25 окрашивают небо в цвета российского флага. И, наконец, подарок от сводного оркестра: а капелла в тысячу голосов.Особое внимание и особая забота: это лишь маленькая толика того, что мы можем сделать для тех, кто победил в войне и подарил нам жизнь. Всем фронтовикам сегодня помогали волонтеры. Владимир Путин в заключение поздравил каждого из ветеранов еще раз.