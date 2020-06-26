Футбольных болельщиков в Нидерландах планируют начать пускать на стадионы осенью, когда начнется следующий сезон национального чемпионата. На арены будут допускать лишь ограниченное количество зрителей.

Футбольных болельщиков в Нидерландах планируют начать пускать на стадионы осенью, когда начнется следующий сезон национального чемпионата. На арены будут допускать лишь ограниченное количество зрителей.Объявление о ситуации с посещением спортивных массовых мероприятий сделал премьер-министр страны Марк Рютте, сообщает Reuters. Допуск поклонников футбола связан с тем, что в Нидерландах замедлился рост числа заболевших коронавирусом людей.Впрочем, для тех немногих, кто сможет посещать футбольные матчи будут действовать и ряд правил: всем посетителям стадионов будет необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также воздерживаться от распевания песен и кричалок.Напомним, что предыдущий сезон чемпионата Нидерландов одним из первых был завершен досрочно. Было объявлено, что новый розыгрыш турнира стартует в сентябре.