Губернатор проголосовал по поправкам в основной закон страны. Своё решение по поправкам в Конституцию губернатор области вместе с дочерью выразили на одном из участков Владимира.

Губернатор проголосовал по поправкам в основной закон страны. Своё решение по поправкам в Конституцию губернатор области вместе с дочерью выразили на одном из участков Владимира. Губернатор: Как у вас с посещением сегодня? — Всё в порядке. Губернатор: замечательно. На входе губернатору и его дочери измерили температуру, руки обработали антисептиком, выдали маску, перчатки и ручку. На